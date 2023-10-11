فؤاد زبادى يفتتح فعاليات "الموسيقى العربية" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

يستعد النجم المغربي فؤاد زبادي، لإحياء حفل افتتاح فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، التى تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور خالد داغر، ويديره المايسترو هاني فرحات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري، بقيادة المايسترو محب فؤاد.

برنامج حفل فؤاد زبادي على مسرح سيد درويش

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، بفاصل غنائي يحييه كل من النجوم ندى غالب، محمد الخولي، أمير الرفاعي، كريم زيدان، وأيمن مصطفى، ويشدون بباقة من روائع الزمن الجميل، ويختتم الاحتفالية المطرب فؤاد زبادي بباقة من أعماله الخاصة، إضافة إلى مجموعة من أجمل ألحان الفنان القدير الراحل محمد عبدالمطلب منها "ساكن في حي السيدة"، "بياع الهوى"، "الورد جميل"، "الناس المغرمين"، "يا عيني على الصبر"، "ودع هواك"، و"ما بيسألش عليا أبدًا".

تكريم فؤاد زبادي في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

وفي سياق متصل يتم تكريم فؤاد زبادي، خلال حفل افتتاح المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر، الذي سيقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن 14 شخصية أسهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، هم: الموسيقار العالمي عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد السعيد من سلطنة عمان، المؤلف والمنتج الموسيقى ممدوح سيف من السعودية، والموسيقار العراقي وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الدكتورة إنعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية، وفنان الخط العربي الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبدالله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي، كما سيتم تكريم اسم المؤلف حسين السيد، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، واسم الموسيقار علي عثمان من السودان.