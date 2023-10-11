أنغام الأعلى.. مصادر تكشف لـ"الدستور" أسعار تذاكر حفلات "الموسيقى العربية"

فى إطار الاستعدادات والتجهيزات النهائية لإطلاق فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32، المهداة لروح فنان الشعب سيد درويش، وتقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور خالد داغر، ويديرها المايسترو هاني فرحات، يبحث عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومحبي الطرب والموسيقى العربية عن أسعار تذاكر حفلات نجوم المهرجان على مسارح الأوبرا المختلفة، خاصة أنها ستطرح خلال الأيام المقبلة عبر موقع تذكرتي، وداخل شباك التذاكر بالأوبرا.

خالد داغر: أسعار تذاكر حفلات الموسيقى العربية مناسبة للجمهور

من جانبه أكد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا والمهرجان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تذاكر حفلات النجوم هذا العام، لم تشهد زيادة في الأسعار عن العام الماضي، لتكون مناسبة للجمهور، رغم التقنيات الحديثة والمعدات المبتكرة وتطوير المسارح على أكمل وجه لخروج الدورة الـ32 على أكمل وجه، باستثناء تذكرة حفل النجمة أنغام، المقرر أن تحيي الليلة الختامية لفعاليات المهرجان على مسرح النافورة بقيادة المايسترو هاني فرحات، مشيرًا إلى أنها ستكون أغلى قليلًا عن باقي التذاكر.

أنغام الأعلى سعرًا.. ويليها خيرت وأصالة

في سياق متصل أكد مصدر مطلع داخل الأوبرا لـ"الدستور" أن تذاكر حفلات النجوم سوف تكون متاحة خلال يومين على موقع تذكرتي، والموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، وشباك التذاكر، مؤكدًا أن أسعار تذاكر حفل النجمة أنغام سوف تبدأ بـ1500 جنيه وتتخطى الـ3000 جنيه، وتليها أسعار تذاكر حفل النجمة السورية أصالة التي ستكون أقل فئة فيها 1000 جنيه، وهي نفس أسعار تذاكر حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، ويليهم فى المرتبة الثالثة حفلات كل من النجوم مدحت صالح، أحمد سعد، تامر عاشور، آدم، حمزة نمرة، حيث تبدأ الأسعار من 750 جنيهًا، ويليها حفل النجم هاني شاكر، والنجم علي الحجار التي تبدأ أسعارها بـ500 جنيه، ويليها أسعار تذاكر حفل النجمة مي فاروق، التى تبدأ من 300 جنيه.

حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

ويضم برنامج حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية هذا العام 38 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة 120 فنانًا منهم 90 مطربًا ومطربة و10 عازفين سوليست و20 قائدًا و9 فرق إلى جانب عدد من المجموعات الموسيقية، من 18 دولة عربية وأجنبية مختلفة وهى مصر، سوريا، لبنان، المغرب، الإمارات، الأردن، تونس، عمان، ليبيا، العراق، البحرين، الكويت، فلسطين، السودان، الجزائر، السعودية، أمريكا، ألمانيا، وتقام الحفلات على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، ومسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، وأوبرا دمنهور.