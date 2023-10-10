الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أسباب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023 بالغردقة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

يتساءل الملايين من الجمهور عن أسباب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023 في دورته السادسة برعاية وزارة الآثار والسياحة عقب تحديد موعده خلال مؤتمر صحفي حضره مؤسسي المهرجان وإدارته وعدد من خبراء صناعة السينما عقب النجاح الذي حققته الدورات الخمس السابقة.

أسباب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023

وأعلنت إدارة el gouna film festival عن تأجيل إقامة الدورة السادسة من المهرجان بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا على أن تنطلق فعالياته يوم 27 أكتوبر الجاري حيث يمكن للملايين من عشاق الأفلام السينمائية في مصر وجميع دول العالم الاستمتاع بمشاهدة حفل الافتتاح من خلال شاشة مجموعة قنوات ON على الهواء مباشرة.

وكانت إدارة المهرجان el gouna film festival، وجهت الدعوة إلى عدد من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي للمشاركة في حفل الافتتاح على رأسهم أيقونة الغناء والتمثيل جاين بركين والمخرج المصري مروان حامد.

بعد فوزه بالعين الذهبية بمهرجان زيورخ السينمائي.. معلومات تجعل Hollywoodgate فيلمًا استثنائيًا في مهرجان الجونة

ماريان خوري: سعيد بالانضمام إلى فريق مهرجان الجونة السينمائي


مود إقامة مهرجان الجونة el gouna film festival الجديد

 

ويقام مهرجان الجونة el gouna film festival خلال الفترة من يوم 27 أكتوبر الجاري _ 2 نوفمبر المقبل ولمدة 6 أيام بالجونة في مدينة الغردقة حيث يهدف المهرجان وإدارته إلى عرض مجموعة مميزة من الأفلام السينمائية للجمهور المصري أولا والعالمي ثانيا المحب للأفلام السينمائية وتبادل الثقافات.

ويربط مهرجان el gouna بين صناع السينما من المنطقة العربية وصناع السينما العالمية لتبادل الخبرات والتجارب كما يهدف المهرجان إلى اكتشاف مواهب جديدة بهدف تطوير صناعة السينما حيث يعرض مجموعة مميزة من الأفلام المختارة والتي حصلت على جوائز في مهرجانات عالمية سابقة.

موعد حفل افتتاح مهرجان الجونة 2023 السينمائي.. وتفاصيل حفل الافتتاح

تأجيل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى الدولى لآخر أكتوبر

 

 

أفلام مهرجان el gouna في نسخته السادسة

وعقب معرفة أسباب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023 في دورته السادسة يرغب قطاع عريض من الجمهور في معرفة الأفلام المختارة للعرض والتي تشمل نحو 80 فيلما ما بين الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية والتي تحمل جنسية أكثر من 40 دولة على رأسهم فيلم آل شنب بطولة الفنانة ليلي علوي وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

 

اقرأ المزيد

تفاصيل انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة 2023

أسباب تأجيل مهرجان الجونة تأجيل مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي الجونة مهرجان الجونة el gouna film festival المهرجان الأفلام السينمائية

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء