أسباب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023 بالغردقة

يتساءل الملايين من الجمهور عن أسباب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023 في دورته السادسة برعاية وزارة الآثار والسياحة عقب تحديد موعده خلال مؤتمر صحفي حضره مؤسسي المهرجان وإدارته وعدد من خبراء صناعة السينما عقب النجاح الذي حققته الدورات الخمس السابقة.

أسباب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023

وأعلنت إدارة el gouna film festival عن تأجيل إقامة الدورة السادسة من المهرجان بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا على أن تنطلق فعالياته يوم 27 أكتوبر الجاري حيث يمكن للملايين من عشاق الأفلام السينمائية في مصر وجميع دول العالم الاستمتاع بمشاهدة حفل الافتتاح من خلال شاشة مجموعة قنوات ON على الهواء مباشرة.

وكانت إدارة المهرجان el gouna film festival، وجهت الدعوة إلى عدد من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي للمشاركة في حفل الافتتاح على رأسهم أيقونة الغناء والتمثيل جاين بركين والمخرج المصري مروان حامد.



مود إقامة مهرجان الجونة el gouna film festival الجديد

ويقام مهرجان الجونة el gouna film festival خلال الفترة من يوم 27 أكتوبر الجاري _ 2 نوفمبر المقبل ولمدة 6 أيام بالجونة في مدينة الغردقة حيث يهدف المهرجان وإدارته إلى عرض مجموعة مميزة من الأفلام السينمائية للجمهور المصري أولا والعالمي ثانيا المحب للأفلام السينمائية وتبادل الثقافات.

ويربط مهرجان el gouna بين صناع السينما من المنطقة العربية وصناع السينما العالمية لتبادل الخبرات والتجارب كما يهدف المهرجان إلى اكتشاف مواهب جديدة بهدف تطوير صناعة السينما حيث يعرض مجموعة مميزة من الأفلام المختارة والتي حصلت على جوائز في مهرجانات عالمية سابقة.

أفلام مهرجان el gouna في نسخته السادسة

وعقب معرفة أسباب تأجيل مهرجان الجونة السينمائي الدولي 2023 في دورته السادسة يرغب قطاع عريض من الجمهور في معرفة الأفلام المختارة للعرض والتي تشمل نحو 80 فيلما ما بين الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية والتي تحمل جنسية أكثر من 40 دولة على رأسهم فيلم آل شنب بطولة الفنانة ليلي علوي وعدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

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