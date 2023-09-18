ماريان خوري: سعيد بالانضمام إلى فريق مهرجان الجونة السينمائي

عقد مهرجان الجونة السينمائي، الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله تفاصيل دورته السادسة التي تأتي بعد دورة توقف فيها المهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة

وأعربت المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، ماريان خوري عن "سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل دؤوب على رأسه انتشال التميمي، مدير المهرجان والثقة التي منحتها إياها إدارة المهرجان".

وأكدت خوري أن "مهرجان الجونة يعود بعد توقف عام شهد الكثير من التحديات في مجال صناعة السينما، إضافة إلى المنافسة مع العديد من المهرجانات الأخرى التي ظهرت في المنطقة وهو ما وضعته إدارة المهرجان في اعتبارها لتكون عودته هذا العام أقوى مما كانت عليه".

من جهتها، أعربت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الجونة هذا العام.

وقالت خلال مؤتمر صحفي:"سعيدة بتواجدي هنا، وأقدر هذه الشراكة مع مصر وهذه الصناعة الخلاقة، لأن طموحنا في الأمم المتحدة هو دعم مصر في التنمية المستدامة، بهذا الجهد والشراكة الخلاقة".

وأضافت:"الأفلام من شأنها أن توصل صوت لمن لا نسمعهم، وصورة من لا نراهم، من المهمشين والمهاجرين، والأطفال والنساء".