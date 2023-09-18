الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة.. عرض أفلام مهرجان الجونة السينمائي في سينما "زاوية" بالقاهرة

مؤتمر مهرجان الجونة
مؤتمر مهرجان الجونة

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، حيث تم تدشين برنامج خاص لعرض أفلام مهرجان الجونة بالتزامن في سينما «زاوية» بالقاهرة في الفترة من  15 إلى 21 أكتوبر.

يأتي ذلك إنطلاقًا من إيمان مهرجان الجونة السينمائي، بأهمية نشر الثقافة السينمائية في أكبر مساحة ممكنة، وتأكيدًا لحرص المهرجان على إتاحة الأفلام المهمة ليشاهدها أكبر عدد من الجمهور.

الدورة السادسة

ومن المقرر أن يعرض فيلمين يوميًا من أفلام مهرجان الجونة، بسينما زاوية، الأول في الساعة السابعة مساءً، والثاني في العاشرة مساءً. أما يوم الجمعة، سيكون مخصصًا لعرض أفلام «جماعة الفيلم السوداني» القصيرة والمتوسطة الطول المرمّمة حديثًا، والتي يحتفي بها مهرجان الجونة هذا العام، ضمن برنامج «عروض خاصة»، وهي الأفلام التي أنجزها مخرجون حالمون هم: سليمان النور والطيب مهدي وإبراهيم شداد،  وذلك في الرابعة مساء بسينما زاوية بالقاهرة.

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مهرجان الجونة السينمائى يحتفى بأيقونة الغناء والتمثيل جاين بركين

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

و يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

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