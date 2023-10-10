تأجيل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى الدولى لآخر أكتوبر

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تأجيل الدورة السادسة التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، إلى 27 أكتوبر الجاري بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.

وجاء في بيان للمهرجان ما يلي:" في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 أكتوبر– 2 نوفمبر 2023. فى خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي "سينما من أجل الإنسانية" على أنشطة المهرجان".

تفاصيل تأجيل مهرجان الجونة

وتابع البيان، كما أكدت إدارة المهرجان "إننا نؤمن إيمانًا قويًا في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات وبالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي، إلا أننا ارتأينا اأنه من واجبنا أن نلتزم بإقامة المهرجان بدورته السادسة 2023.

واستكمل:"ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبًا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، دعونا جميعًا نعطي فرصة للسلام أن يسود".

مهرجان الجونة كان مقررًا أن تبدأ فعاليات الدورة السادسة منه يوم 13 أكتوبر الجاري وحتى 20 من نفس الشهر.

تفاصيل تأجيل مهرجان الجونة

عقب تحديد موعد مهرجان الجونة 2023 يتساءل الجمهور عن الأفلام المعروضة في المهرجان ولعل أبرزها فيلم (تشريح سقوط) للمخرجة الفرنسية جوستين تربية والفيلم الوثائقي (على قارب الإدمان) للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير وفيلم (درب غريب) للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه والذي حصد 4 جوائز سابقة وغيرها من الأفلام المنتقاة بدقة للعرض خلال فعاليات المهرجان.

يعتبر مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.