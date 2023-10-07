نجوم الفن يحتفلون بذكرى النصر.. الفرحة فى كل مكان من العريش لأسوان

أحيا عدد من النجوم مجموعة من الحفلات فى كل ربوع مصر احتفالًا باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث حرص الجمهور على الحضور بالآلاف لمتابعة نجومهم المفضلين فى حفلات من الشمال للجنوب.

ففى الجنوب وبمدينة أسوان، أحيا الفريق الغنائى «بلاك تيما» حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح استاد أسوان الرياضى، وأشعل الحفل بأولى أغانيه «بحار» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفى بداية الحفل قال أحد أعضاء الفريق: «شرف كبير مشاركتنا فى حفل نصر أكتوبر الـ٥٠، فى يوم هو الأعظم فى تاريخ مصر الحديث. نشكركم على استضافتنا، وبإذن الله هنقدم لكم حفلة حلوة»، ثم بدأ الفريق غناء «عندى سر».

وقدم «بلاك تيما» عددًا كبيرًا من الأغانى الخاصة مثل «دركسيونى» و«إحنا من جيل» وسط تصفيق حار وتفاعل كبير من الجمهور.

كما أشعل الفريق حفله بغناء أغنية نوبية وأغانٍ متنوعة، واختتم بأغنيتى «مسافر جوبا» و«شط النيل». وكانت المفاجأة مع صعود النجم محمد رمضان خشبة مسرح استاد أسوان ليشعل الحفل، حيث بدأ فقرته بأغنيته الشهيرة «نمبر وان»، وسط تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين واستعراضات مبهرة. وفى الحفل حرص «رمضان» على تهنئة الشعب المصرى بمناسبة نصر أكتوبر، وأعرب عن سعادته بإحياء الحفل فى أسوان، ثم تابع تقديم أنجح أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مثل «مافيا» و«أقوى كارت» و«كم بيبى كم».

كما قدم مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة خلال الحفل منها «جيشنا صعب» التى احتفل بها بانتصارات أكتوبر واليوبيل الذهبى للنصر المجيد، إضافة إلى أغنية «مصباح علاء الدين».

وامتلأ استاد أسوان الرياضى بالمواطنين الذين رفعوا أعلام مصر للمشاركة فى احتفالية «وطن واحد»، تحت شعار «قوتنا فى وحدتنا».

ومن الجنوب إلى أقصى الشمال الشرقى، وفى مدينة العريش، أرض الفيروز، أقيمت احتفالية ضخمة شارك فيها عدد من النجوم، وسط حضور جماهيرى كبير.

وكانت البداية مع كورال «روح الشرق» الشهير الذى قدم عددًا من الأغانى الوطنية والاجتماعية وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذى شارك فى حفل مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأشعل النجم رامى صبرى الحفل بأغنيته الشهيرة «يمكن خير»، كما حرص على توجيه الشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية، ولجمهوره فى العريش، وعبّر عن سعادته بوجوده وسطهم.

كما شاركت الفنانة الشابة هايدى موسى بفقرة غنائية أشعلت الحفل، وقدمت أغانى شبابية وكلاسيكية منها: «آه يا ليل» و«سواح» وغيرهما من الأغانى. وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، احتفلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر، ووسط حشد جماهيرى تجمل المسرح الكبير بالمشاعر الوطنية الحماسية. واستعاد الحضور ذكريات أجواء العبور العظيم على أنغام الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، حيث تغنى المطرب أحمد جمال بباقة من الأغانى الخالدة منها: «هنحب مين غيرك» و«تحيا مصر تحيا» و«موال» و«يا أغلى اسم فى الوجود» و«ميدلى حليم» و«اضحكى».