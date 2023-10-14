السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحى بالقليوبية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحي بالقليوبية

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب فى مستشفى التأمين الصحى بالقليوبية بسبب إلقاء مجهول عقب سيجارة فى كمية من القمامة بمنور المستشفى وأسفر الحريق عن حالة اختناق، وتم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق فى مبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحى، وانتقلت على الفور سيارتا إطفاء، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شبَّ فى منور المستشفى نتيجة قيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة على كمية من المخلفات الورقية بالمنور فاشتعلت النيران وأسفر الحريق عن حالة اختناق، وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية

كما أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة جامبو ودراجة نارية بالطريق الحر بنها المنصورة أمام قرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ودراجة نارية بمنطقة كفر عامر رضوان بنطاق مدينة كفر شكر أسفر عن مصرع "أحمد. ع"، 23 سنة وكمال. م 23 سنة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة جامبو كانت فى طريقها إلى اتجاه كفر شكر ودراجة نارية كان يستقلها شخصان فى اتجاه مدينة بنها، وتم تجنيب تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطل حركة المرور وحفاظًا على مصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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