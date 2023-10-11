الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل سيارة نقل أثاث بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على  حريق داخل سيارة نقل أثاث أثناء سيرها بالطريق في منطقة الشيخ زايد؛ ما نتج عنه تفحم كامل حمولتها من الأثاث، دون وقوع أي إصابات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا باندلاع حريق في مخزن سيارة نقل أثاث أثناء سيرها بالشارع، ما أدى إلى تفحم الأثاث واضطر السائق إلى فتح المخزن الخلفي للسيارة ومحاولة إنزال الأثاث وسط الشارع بعد تفحمه.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

 

الحماية المدنية حريق سيارة نقل أثاث الطريق الشيخ زايد

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