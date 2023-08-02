الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية فى شبرا

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث "مغلقة"، بعقار مكون من 6 طوابق، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قوات الحماية المدنية بالقليوبية شقة سكنية حريق السيطرة شبرا الخيمة بلاغ عمليات النجدة خسائر بشرية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إغلاق المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ترشيدًا للكهرباء

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تفاصيل التحقيق مع 4 أجانب بتهمة التشاجر في مدينة نصر

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مباحث «أمن البحيرة»

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

وكيل «تعليم الفيوم» يكشف حقيقة طالب الـ4 درجات بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس