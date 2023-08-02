ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية فى شبرا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

بالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث "مغلقة"، بعقار مكون من 6 طوابق، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.