السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. فريد زهران يبدأ أولى جولاته الانتخابية من "سرس الليان" بالمنوفية

فريد زهران
فريد زهران

يبدأ المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أولى جولاته الانتخابية من مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، اليوم السبت.

ويستعرض المرشح برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية القادمة، ويستمع لأهالي المنوفية في حوار حول قضايا الوطن.

وينعقد المؤتمر في قاعة ليلتي بجمعية تنمية المجتمع بسرس الليان بالمنوفية.

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فريد زهران يقدم العزاء فى وفاة القمص سمعان الشيخ

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فريد زهران يجرى اتصالات هاتفية بعدد من القيادات الفلسطينية للوقوف على الوضع فى غزة وبحث سبل المساعدة

تقديم العزاء في وفاة القمص "سمعان الشيخ"

وكان المرشح الرئاسي فريد زهران، قد قدم واجب العزاء في القمص "سمعان الشيخ" بدير الأنبا سمعان بالمقطم.

وعبر "زهران" عن خالص تعازيه لمحبي الفقيد، معتبرًا أنه أحد الرموز الوطنية والدينية المهمة، داعيا بالصبر والسلوان لمحبيه.

واصحب المرشح الرئاسي المحتمل عدد من أعضاء حملته الانتخابية، من بينهم، المهندس أشرف حلمي مدير الحملة، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل وعبدالغني الحايس مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، وجيهان عطا أمينة المواطنة ووائل كمال أمين مساعد المواطنة، والمهندس بهاء ديمتري، عضو المكتب السياسي وأمين محافظة القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

اتصالات مع قيادات فلسطينية

كما أجرى فريد زهران، المرشح الرئاسي اتصالًا هاتفيًا مع خالد عطا، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أعرب خلاله عن تضامنه مع الوضع في غزة والأراضي المحتلة.

وأطلع "زهران" القيادي بالجبهة الديمقراطية على الجهود المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني والتواصل مع البعثات الدبلوماسية الغربية لشرح القضية العادلة للشعب الفلسطيني ودفع المجتمع الدولي والمنظمات المعنية والشعوب الحرة للوقوف بجانب الحق الفلسطيني.

وأجرى المرشح الرئاسي ورئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي اتصالًا بالدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية الذي أطلعه على الأوضاع السيئة في القطاع مؤكدًا أن هناك العديد من السكان تم تهجيرهم من شمال غزة لوسطها وهناك مصادر اسرائيلية تعلن بوقاحة ووضوح عزمها عن إجلاء سكان غزة وإجبارهم على النزوح باتجاه مصر وأنه سيتم فتح المعبر في اتجاه واحد من غزة لمصر وليس العكس وسيتم منع المساعدات الانسانية لإجبار أهل غزة على ترك أراضيهم.

وقال "البرغوثي"، إنه يحيي ويثمن الجهود المصرية التي تبذل على جميع المستويات الرسمية والشعبية، لافتًا إلى أهمية التضامن مع الفلسطينيين والوقوف معهم لاسترداد حقوقهم المشروعة.

وأثنى زهران على صمود الشعب الفلسطيني وقوة عزيمته مؤكدًا أنه يبذل كل جهد لدعم القضية الفلسطينية داخليًا وخارجيًا.

كما "تواصل زهران" مع السفير حسام زملط، سفير فلسطين في المملكة المتحدة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، الذي أوضح أن الوضع في غزة كارثي وأن الدول الأوروبية تتخذ مواقف متخاذلة.

وشدد السفير على ضرورة الضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية لاتخاذ موقف مؤازر للحق الفلسطيني

فريد زهران الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي الحزب المصرى الديمقراطى

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