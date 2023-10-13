الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يجرى اتصالات هاتفية بعدد من القيادات الفلسطينية للوقوف على الوضع فى غزة وبحث سبل المساعدة

فريد زهران
فريد زهران

أجرى فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، اتصالًا هاتفيًا مع خالد عطا، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أعرب خلاله عن تضامنه مع الوضع في غزة والأراضي المحتلة.

وقام زهران بإطلاع القيادي بالجبهة الديمقراطية على الجهود المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني والتواصل مع البعثات الدبلوماسية الغربية لشرح القضية العادلة للشعب الفلسطيني ودفع المجتمع الدولي والمنظمات المعنية والشعوب الحرة للوقوف بجانب الحق الفلسطيني.

كما أجرى المرشح الرئاسي ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اتصالًا بالدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية الذي أطلعه على الأوضاع السيئة في القطاع، مؤكدًا أن هناك العديد من السكان تم تهجيرهم من شمال غزة لوسطها وهناك مصادر إسرائيلية تعلن بوقاحة ووضوح عن عزمها عن إجلاء سكان غزة وإجبارهم على النزوح باتجاه مصر، وأنه سيتم فتح المعبر في اتجاه واحد من غزة لمصر، وليس العكس وسيتم منع المساعدات الإنسانية لإجبار أهل غزة على ترك أراضيهم.
وقال البرغوثي إنه يحيي ويثمّن الجهود المصرية التي تبذل على جميع المستويات الرسمية والشعبية، مؤكدًا أهمية التضامن مع الفلسطينيين والوقوف معهم لاسترداد حقوقهم المشروعة.

وأثنى زهران على صمود الشعب الفلسطيني وقوة عزيمته، مؤكدًا أنه يبذل كل جهد لدعم القضية الفلسطينية داخليًا وخارجيًا.
كما تواصل زهران مع السفير حسام زملط، سفير فلسطين في المملكة المتحدة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، الذي أوضح أن الوضع في غزة كارثي وأن الدول الأوروبية تتخذ مواقف متخاذلة.

وشدد السفير على ضرورة الضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية لاتخاذ موقف مؤازر للحق الفلسطيني.

ويقوم زهران بالتواصل يوميًا مع القيادات الفلسطينية للوقوف على أهم المستجدات على الساحة، وبحث سبل التعاون والدعم وفقًا لما يطرأ من مستجدات.

فريد زهران خالد عطا فلسطين الشعب الفلسطيني غزة مصطفى البرغوثي

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