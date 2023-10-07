حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن بدء جولاته الانتخابية من المنوفية

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم تدريب TOT لإدارة الحملات الانتخابية في إطار استعدادات الحزب لبدء الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران رئيس الحزب.

واشتمل التدريب على كيفية إدارة الحملات الانتخابية بدءًا من مرحلة الإعداد والتخطيط والعمل على الحشد والتأييد وتنظيم الجماهير حتى مرحلة مراقبة اللجان وصناديق الانتخابات، إضافة إلى تعريف المواطنين برؤية وأهداف الحملة التي ترتكز على التغيير السلمي دون إقصاء لأحد أو الدخول في صدام مع قوى أخرى.

وقدم التدريب المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، حضر التدريب عدد من قيادات الحزب من مختلف المحافظات.

وقام المدير التنفيذي للحملة؛ محمد خليل بعقد اجتماع مع عدد من أعضاء الحزب بالمحافظات لتحديد جدول الجولات الانتخابية لمرشح الحزب واللقاءات الجماهيرية بمختلف المحافظات المصرية على أن تبدأ أولى جولات زهران من مسقط رأسه بمدينة "سرس الليان" بمحافظة المنوفية تليها جولة في محافظات الصعيد بجنوب مصر بمحافظات (أسوان- الأقصر- قنا)، على أن تبدأ الجولة الثانية من زيارة المحافظات بوجه بحري بـ(المحلة - الإسكندرية- المنوفية)، ويختتم زهران جولاته بالقاهرة الكبرى.

حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران