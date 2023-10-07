السبت 07 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن بدء جولاته الانتخابية من المنوفية

جريدة الدستور

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم تدريب TOT لإدارة الحملات الانتخابية في إطار استعدادات الحزب لبدء الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران رئيس الحزب.

واشتمل التدريب على كيفية  إدارة الحملات الانتخابية بدءًا من مرحلة الإعداد والتخطيط  والعمل على الحشد والتأييد وتنظيم الجماهير حتى مرحلة مراقبة اللجان وصناديق الانتخابات، إضافة إلى تعريف المواطنين برؤية وأهداف الحملة التي ترتكز على التغيير السلمي دون إقصاء لأحد أو الدخول في صدام مع قوى أخرى.

وقدم التدريب المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، حضر التدريب عدد من قيادات الحزب من مختلف المحافظات.

وقام المدير التنفيذي للحملة؛ محمد خليل بعقد اجتماع مع عدد من أعضاء الحزب بالمحافظات لتحديد جدول الجولات الانتخابية لمرشح الحزب واللقاءات الجماهيرية بمختلف المحافظات المصرية على أن تبدأ أولى جولات زهران من مسقط رأسه بمدينة "سرس الليان" بمحافظة المنوفية تليها جولة في محافظات الصعيد بجنوب مصر بمحافظات (أسوان-  الأقصر-  قنا)، على أن تبدأ الجولة الثانية من زيارة المحافظات بوجه بحري بـ(المحلة - الإسكندرية- المنوفية)، ويختتم زهران جولاته بالقاهرة الكبرى.

حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران 
حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران 
حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران 
حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران 

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

نزيف الأسفلت.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين على الطرق

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

أفيخاى أدرعى: نسعى لوقف زحف عناصر المقاومة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟