الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البلتاجي نقيبا لأطباء دمياط.. و"بصل وأبو الخير" يفوزان بعضوية مجلس النقابة

البلتاجي
البلتاجي

أعلنت لجنة فرز انتخابات نقابة أطباء محافظة دمياط، عن فوز الدكتور أحمد البلتاجي نقيبا لأطباء محافظة دمياط بعد حصوله على ٦٣٣ صوتا مقابل الدكتور أشرف العزب والذي حصل على ٤٢٥ صوتا.

كما أعلنت عن فوز الدكتور خالد بصل بعضوية مجلس نقابة أطباء دمياط فوق السن بعد حصوله على ٦٠٠ صوت، وفوز الدكتور وليد أبو الخير بعضوية مجلس النقابة فوق السن بعد حصوله على ٣٢٠ صوتا.

ولا يزال الفرز جاري في مقاعد نقابة أطباء دمياط فوق السن وتحت السن.

وشهدت المكتبة العامة في محافظة دمياط عصر اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من الأطباء في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت وبدء عملية الفرز حيث تواجد مئات الأطباء في مقر المكتبة حيث مقر التصويت.

يتنافس اليوم الجمعة ١٧ طبيبا في انتخابات مقاعد نقابة الأطباء في محافظة دمياط حيث انطلقت الانتخابات منذ التاسعة صباحا وسط إقبال متوسط.

يتنافس على مقعد نقيب أطباء محافظة دمياط كلا من الدكتور اشرف العزب والدكتور أحمد البلتاجي بعد أن تم رفض الطعن المقدم على الدكتور اشرف العزب.

وعلى مقاعد نقابة أطباء دمياط فوق السن يتنافس ٨ مرشحين هم الدكتور إبراهيم العاصي والدكتورة ايناس ضيف والدكتور جمال الزيني والدكتور خالد الوشاحي والدكتور خالد بصل والدكتورة لميس السقا والدكتورة وفاء الحسيني والدكتور وليد أبو الخير.

وعلى مقاعد نقابة الأطباء تحت السن يتنافس ٧ أطباء هم الدكتور اكرم عوف والدكتورة فجر زهيري والدكتور كمال سلامة والدكتور محمد إبراهيم عزب والدكتور محمد الهجرسي والدكتور محمود سالم والدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب.

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