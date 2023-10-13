إقبال كبير على انتخابات الأطباء فى دمياط قبيل غلق باب التصويت

شهدت المكتبة العامة في محافظة دمياط، عصر اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من الأطباء في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت وبدء عملية الفرز، حيث تواجد مئات الأطباء في مقر المكتبة حيث مقر التصويت.

ويتنافس اليوم الجمعة ١٧ طبيبا في انتخابات مقاعد نقابة الأطباء في محافظة دمياط، حيث انطلقت الانتخابات منذ التاسعة صباحا وسط إقبال متوسط.

يتنافس على مقعد نقيب أطباء محافظة دمياط كلا من الدكتور أشرف العزب والدكتور أحمد البلتاجي بعد أن تم رفض الطعن المقدم على الدكتور أشرف العزب.

وعلى مقاعد نقابة أطباء دمياط فوق السن يتنافس ٨ مرشحين هم الدكتور إبراهيم العاصي والدكتورة ايناس ضيف والدكتور جمال الزيني والدكتور خالد الوشاحي والدكتور خالد بصل والدكتورة لميس السقا والدكتورة وفاء الحسيني والدكتور وليد أبو الخير.

وعلى مقاعد نقابة الأطباء تحت السن يتنافس ٧ أطباء هم الدكتور اكرم عوف والدكتورة فجر زهيري والدكتور كمال سلامه والدكتور محمد إبراهيم عزب والدكتور محمد الهجرسي والدكتور محمود سالم والدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب.