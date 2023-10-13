الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل.. جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 وموعد صرف العلاوات

صرف المعاشات
صرف المعاشات

آخر أخبار جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بالموضوع.

بينها زيادة العلاوات.. البرلمان يناقش 5 مشروعات قوانين الأسبوع المقبل

آخر أخبار جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

جدول العلاوات الخمس والأثر الرجعي

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أحالت الدعوى التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية وفقًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلى خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة لتقديم تقرير بشأن الطلبات المذكورة في الدعوى. 

وطالبت الدعوى بتدبير الموارد المالية وإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات وفقًا لحكم الإدارية العليا، الذي صدر قبل أكثر من عامين والذي يؤكد حق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ معاش الأجر المتغير.

كما طالبت الدعوى بصرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من يونيو 1987 إلى يونيو 2006. وتشمل هذه الفئة أولئك الذين لم يتلقوا العلاوات الخمس التي صرفت لأول مرة في عام 2020، وفقًا للقانون الذي قدمته الحكومة حينها إلى البرلمان وتمت الموافقة عليه.

بينها زيادة العلاوات.. البرلمان يناقش 5 مشروعات قوانين الأسبوع المقبل

الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 

يمكن الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإلكتروني، فور إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرفها رسميًا، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط

 

https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Querying/GetPensionBonuses.aspx

كتابة الرقم القومي للقائم بالصرف.

ادخل الاسم الأول للأم باللغة العربية

ضع علامة (صح) على مربع أنا لست روبوت.

اضغط على إرسال طلب.

الحد الأدنى للمعاشات

كشف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الحد الأدنى للمعاشات في الوقت الحالي هو 1105 جنيهات، على أن يصبح في يناير المقبل إلى 1300 جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى 8720 جنيهًا، ويصل في يناير 2024 إلى 10 آلاف جنيه

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العلاوات الخمسة 2023 محكمة القضاء الإداري أصحاب المعاشات القومية للتأمين الاجتماعي ا الهيئة القومية للتأمين جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة

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