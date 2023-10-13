الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد تفشيه في فرنسا.. حقيقة خطورة تعرض الإنسان للعض من حشرة البق

حشرة البق
حشرة البق

خطورة تعرض الإنسان للعض من حشرة البق، سؤال تداول عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة خطورة تعرض الإنسان للعض من حشرة البق خصوصًا بعد تفشيها في فرنسا وسببت رعب كبير للمواطنين، وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الناس لمعرفة أضرار حشرة البق، يرصد موقع “الدستور” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها لتحمي نفسك وأسرتك ومنزلك من خطر الإصابة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

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أسباب انتشار حشرة البق وكيفية التخلص منها بطرق بسيطة

 

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن حشرة البق من ضمن الحشرات المعروفة التي لديها القدرة على العيش في أثاث المنزل وداخل الأخشاب ولا يشترط وجودها حسب نظافة المكان بل من الممكن تواجدها في الفنادق والأماكن الراقية.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن حشرة البق عند تواجدها يمكن ملاحظتها بالعين وتشتهر بالقرص والذي يعمل على فرط حساسية لدى بعض الناس نتيجة اللدغة من حشرة البق، والحكة الشديدة وفي بعض الحالات يؤدي إلى صدمة تحسسية إذا تعرض الشخص للدغ أكثر من مرة من هذه الحشرة.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، أن الإصابة بلدغة حشرة البق ليس خطيرًا ويمكن معالجة اللدغة بكريمات الحساسية والمراهم الطبية التي تعمل على ترطيب الجلد وتهدئته ويمكن استخدام مضادات للالتهاب للتخلص من آثار لدغة البق، مؤكدًا أن الأبحاث العلمية لم تحسم أمر نقل حشرة البق للأمراض، وإذا كانت الحشرة منتشرة بشكل كبير يمكن الاستعانة برش المبيدات الحشرية.

طرق القضاء على انتشار حشرة البق

1 - للقضاء على حشرة البق يجب تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم.
2 - تنظيف الفراش والملابس والسرير بشكل منتظم والتأكد أن المنزل خالي من هذه الحشرة.
3 - تنظيف المراتب والأثاث بالمكنسة الكهربائية والبخار بانتظام.
4 - غسل الملاءات والستائر والملابس في الغسالة، واستخدام الماء الساخن أكثر من 120 درجة فهرنهايت، أو 49 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة أو أكثر، بالإضافة إلى استخدام المجفف. 

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