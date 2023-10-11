اسباب انتشار حشرة البق وكيفية التخلص منها بطرق بسيطة

حشرة البق والمعروفة أيضًا باسم بق الفراش، هي نوع من الحشرات الصغيرة التي تعيش بشكل أساسي في الفراش والأثاث المنزلي، وتتغذى على دم الإنسان والحيوانات الأليفة، وتعد من الحشرات المزعجة جدًا للإنسان.

ومع إعلان وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء، عن روشته التعامل مع حشرة البق، “الدستور” يستعرض في السطور التالية القصة الكاملة لانتشار الحشرة.

شكل حشرة البق

تتميز حشرة البق بجسمها المسطح والبني اللون، وتبلغ طولها حوالي 5 ملم.

كما أنها تتكاثر بسرعة كبيرة، حيث يمكن لزوج من البق أن ينتجان مئات الحشرات خلال فترة قصيرة.

وتسبب حشرة البق حكة شديدة وحساسية لدى البعض، كما أنها قد تنقل بعض الأمراض.

لذلك، ينصح باتخاذ إجراءات للوقاية من حشرة البق، مثل غسل الملابس والفراش بانتظام، والتخلص من الأثاث المصاب بالحشرات. كما يمكن استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من حشرة البق.

وتعتبر حشرة البق من الحشرات الشائعة جدًا في العديد من المناطق، ويمكن أن تنتشر بسهولة في المنازل والفنادق والمستشفيات والملاجئ وغيرها من الأماكن.

أسباب انتشار حشرة البق

هناك عدة أسباب تساهم في انتشار حشرة البق منها:

السفر: يمكن أن يتم نقل حشرة البق من مكان إلى آخر عن طريق الأمتعة أو الملابس أو الأثاث.

الازدحام: يمكن للأماكن المزدحمة مثل الفنادق والملاجئ أن تسهل عملية انتقال حشرة البق بين الأفراد.

نظافة المنزل : يمكن للبق أن يعيش في أي مكان داخل المنزل، وخاصة في الفراش والأثاث المصنوع من الخشب، إذا لم يتم تنظيفها بانتظام.

التغيرات المناخية: يمكن للتغيرات المناخية مثل الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة أن تسهل عملية تكاثر حشرة البق.

كيف يموت البق في المنزل؟

تنظيف المنزل: يجب تنظيف المنزل بانتظام باستخدام المواد المناسبة، وخاصة في الأماكن التي يمكن لحشرة البق العيش فيها مثل الفراش والأثاث المصنوع من الخشب.

غسل الملابس والفراش: يجب غسل الملابس والفراش بانتظام باستخدام الماء الساخن، لأن حشرة البق لا تتحمل درجات الحرارة العالية.

استخدام المبيدات الحشرية: يمكن استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من حشرة البق، ويجب اتباع تعليمات الاستخدام بدقة.

استدعاء شركات مكافحة الحشرات في حالة عدم القدرة على التخلص من حشرة البق بالطرق السابقة، يمكن استدعاء شركات مكافحة الحشرات المتخصصة للقيام بذلك.

التهوية الجيدة : يجب تهوية المنزل جيدًا وفتح النوافذ بانتظام لتهوية الهواء وتقليل الرطوبة، لأن حشرة البق تحتاج إلى بيئة رطبة للعيش.