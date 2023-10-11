البق يغزو فرنسا ويهدد باريس.. ومخاوف من انتقاله إلى بريطانيا

تسود حالة من الرعب وسط الفرنسيين بعد أن غزو البق فرنسا، فرغم أنها ليست حشرة ناقلة للأمراض بشكل كبير إلا أنها تسبب آلاما شديدة و إزعاجا واضحا خاصة خلال فترات الليل، وسط مخاوف من انتقالها من فرنسا لدول أوروبا وغيرها وخاصة بريطانيا في ظل حركة التجارة والسياحة بين باريس وباقي الدول.

البق يغزو فرنسا

قال عمدة لندن صادق خان، إن كل شيء يتم القيام به لضمان عدم وصول غزو بق الفراش الذي شوهد في فرنسا، العاصمة البريطانية، وتأتي تصريحات خان عقب انتشار البق بقوة في باريس وسط مخاوف من انتقاله إلى بريطانيا من خلال المسافرين بين البلدين.

بعد فرنسا.. مخاوف من غزو البق لبريطانيا

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأنه في باريس، تم الإبلاغ عن انتشار حشرة البق في المدارس والمطارات والمستشفيات ودور السينما، واعترف خان بأن احتمال انتشار المرض إلى لندن كان "مصدر قلق حقيقي" بالنسبة للناس.

وتابع أن ثمة بعض الشركات الخاصة بالنظافة والتعقيم تقوم بتطهير المقاعد يوميًا، مضيفًا أنه تحدث إلى المسؤولين في فرنسا لمعرفة ما إذا كان يمكن تعلم أي دروس من تجربتهم.

وقال خان: "أعلم أن الناس يشعرون بالقلق من أن الخلل في باريس قد يسبب مشكلة في لندن، ولقد كنت على اتصال مع شركة TfL الأسبوع الماضي وفي نهاية هذا الأسبوع، لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان منع انتشار هذه الحشرة لدينا".

وتابع: "التنظيف المنتظم للأنابيب والحافلات يعمل باستمرار، وأنا أتحدث إلى يوروستار أيضًا، لدينا أحد أفضل الأنظمة لتنظيف الممتلكات... لمجموعة متنوعة من الأسباب، لا نعتقد أن انتشار مثل هذه الحشرات قد ينتقل إلى لندن".

كيف تنتشر وتعيش حشرات البق

وأضافت الإذاعة البريطانية، أن بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة، يصل طول البالغين منها إلى حوالي 5 ملم (أقل من حبة الأرز) ولها شكل بيضاوي، لديهم ستة أرجل ويمكن أن يكون لونها أصفر داكن أو أحمر أو بني، تتغذى على الدم عن طريق عض الأشخاص، ما يؤدي إلى حدوث جروح يمكن أن تسبب الحكة ولكنها لا تسبب عادة مشاكل صحية أخرى.

وتابعت أنه غالبًا ما تعيش الحشرات على الأثاث أو الفراش ويمكن أن تنتشر عن طريق الانتقال من خلال الملابس أو الأمتعة.

مخاوف من سرعة غزو البق

وقالت شركة يوروستار لتشغيل القطارات عبر القنوات إنها لم تشهد "زيادة في بق الفراش" على متن قطاراتها.

وأضاف البيان: "يتم تنظيف أسطح المنسوجات في جميع قطاراتنا جيدًا بشكل منتظم، وهذا يتضمن حقن الماء الساخن وتنظيفه بالاستخلاص، وهو أمر فعال للغاية في القضاء على بق الفراش".

وتابع: "يتم أخذ أي تقارير حول مسائل النظافة على محمل الجد وستقوم فرق التنظيف لدينا، بالإضافة إلى التنظيف المعتاد، أيضًا بتطهير القطار عند الطلب أو بمجرد وجود أدنى شك".

وقالت إنها أنشأت "حملة كشف وقائي سيتم تكثيفها في الأسابيع المقبلة".

وفي باريس، وصف البعض انتشار الحشرة بأنها وباء يثير يثير موجة من رهاب الحشرات ويثير تساؤلات حول الصحة والسلامة خلال الألعاب الأولمبية العام المقبل، لكنه يشير إلى أن بق الفراش يتزايد خلال فصل الصيف كل عام.