فعال.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر لشهر أكتوبر 2023

مع بداية كل شهر، يسعى الآلاف من المواطنين لمعرفة مبلغ الاستهلاك الشهري لكافة الخدمات المقدمة لهم المتمثلة في الغاز والمياه وغيرها، ويكثر التساؤل لمعرفة رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر لشهر أكتوبر 2023 عبر جوجل، لذا يشغل أذهان قطاع كبير منهم عن رابط وخطوات تسجيل فاتورة الغاز.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر لشهر أكتوبر 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير رابط دفع فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2023 أونلاين، وخطوات تسجيل عدد الغاز المنزلي، وأماكن الدفع.

رابط دفع فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2023 أونلاين

وتتيح شركات الغاز، الإمكانية لتسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي وذلك كل شهر، وتكون خلال الفترة من يوم 1 إلى 27 من الشهر ذاته، أما فيما سيخص إمكانية الاستعلام عن الفاتورة ستتيح الشركات هذه الإمكانية والقيام بالسداد طوال الشهر.

ويتاح لكافة العملاء تسجيل قراءة عداد الغاز بشركة “بتروتريد” بدء من اليوم الأحد الموافق يوم 1 أكتوبر وإلى يوم 27 أكتوبر الجاري وذلك من خلال الرابط التالي (من هـنا) عبر شركة “غاز مصر”.

يمكن دفع فاتورة الغاز أونلاين من خلال طرق الدفع التالية:

موقع جوميا باي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز 2023

كذلك يمكن لجميع العملاء القيام بالاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز المنزلي وذلك سيكون من خلال الدخول على الرابط الخاص في موقع شركة الغاز التابع لها والقيام باتباع الخطوات الآتية:

يجب المستخدم بالقيام بالدخول على موقع شركة الغاز “غاز مصر” أو “بتروتريد”. اضغط على الاستعلام حول فاتورة الغاز. ثم ادخل رقم المشترك والذي يتضمن: كتابة رقم الشقة وكتابة رقم العمارة. البلوك. القطاع. المنطقة والمحافظة. ثم قم بكتابة رقم العداد بصورة صحيحة. ثم اضغط على قائمة “إدخال قراءة الغاز، أو استعراض الفواتير” لتظهر لك قيمة الفواتير.

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