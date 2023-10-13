الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد الأطباء للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى بالإسماعيلية

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفي للأطباء

توافد عدد من الأطباء على نقابة الأطباء بمحافظة الإسماعيلية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي بمقر نقابة أطباء الإسماعيلية والتي تجري تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار محمود هاشم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية.

المرشحون في انتخابات نقابة الأطباء

ويتنافس 9 أطباء على 5 مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية بالإسماعيلية، على منصب نقيب أطباء الاسماعيلية الدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس والمجمع الطبى بالإسماعيلية ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية والدكتور هاني عبد الرحمن عضو مجلس النقابة الحالي إستشاري الأنف والأذن والحنجرة ووكيل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

فيما يتنافس 3 مرشحين على مقعدي فوق السن وهم النقيب الحالي الدكتور سعيد الشربيني والدكتور عمر حسونة استشاري القلب والدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة وأمراض الكلى.

ويتنافس 4 مرشحين على مقعدي تحت السن وهم الدكتور أحمد نادر نجم، والدكتور عمرو رفعت، والدكتورة غدير سعيد، والدكتور لؤي سام. 

وشهدت نقابة الأطباء إقبال عدد من الأطباء عقب صلاة الجمعة للإدلاء بأصواتهم.

وكانت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، قد فتحت باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العوام، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، 20 يونيو الماضي، وتم غلق باب الترشح الجمعة 30 يونيو الماضي.

وفيما يخص مترشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيدًا بإحدى النقابات في نطاق القطاع.

وحسب اللجنة فإن المقاعد المقرر إِجراء الانتخابات عليها تشمل النقيب ويشترط قيد أكثر من 15 سنة والنقيب الفرعي ويشترط قيد أكثر من 15 سنة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومقعدان أكثر من 15 سنة قيد.

ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لمعظم النقابات الفرعية، ما عدا القاهرة فيصل العدد فيها إلى أربعة أكثر من 15 سنة قيد، وأربعة أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية يصبح العدد ثلاثة أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.

وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية: ثلاثة مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، وثلاثة مقاعد أقل من 15 سنة قيد وأعضاء مجلس النقابة العوام على مرحلة المناطق الجغرافية: عضو واحد عن كل منطقة.

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