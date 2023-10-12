الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي وضعت العالم أمام مسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

النائب المهندس حازم
النائب المهندس حازم الجندي

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية اليوم، أكدت موقف مصر الصامد تجاه القومية العربية والتي تعمل بكل ما لديها من أجل الحفاظ عليها وترسيخ أسس الأمن والسلام وإرساء الاستقرار فيها، فالقيادة السياسية المصرية وضعت العالم أمام مسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن مصر تحمل على عاتقها المسئولية كاملة، وتبذل جهودًا كبيرة لحل أزمات الأشقاء العرب وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي يواجه شعبها تحديًا كبيرًا، لكن على الشعب الفلسطيني أن يبقى صامدًا على أرضها وألا يُفرط فيها، فالأمم تصمد بشعبها وقيادتها.

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وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على تواصل مصر ليلا ونهارا مع قادة العالم من أشقاء وحلفاء من أجل احتواء التعصيدات الموجودة والتخفيف عن الشعب الفلسطيني إقرارا للسلام وعودة القضية لمسارها الطبيعي القائم على الحوار والتفاوض، بعيدًا عن الحلول التصعيدية التي لا تقود إلا إلى نتيجة صفرية، بأن مصر لم ولن تتخلى عن شقيقتها فلسطين.

وطالب الجندي بضرورة مواجهة الشائعات وعدم الانسياق وراء أهداف المغرضين الذين يعملون على إثارة الفتنة والبلبلة ونشر الفوضى والقلق التي تُكلف الدولة الكثير، مشيرًا إلى أن مصر وقيادتها ستظل في صدارة الأمم تُسخر جهودها لمساعي السلام دون أى كللٍ أو تخلٍ.

ووجه مساعد رئيس حزب الوفد التهنئة لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية التي تخرجت اليوم، مؤكدًا أن مصر ستظل مصنعًا للرجال الأشداء، تقدم أبنائها أبطالًا لحماية مقدرات الوطن وصون أراضيه، فمصر لها أبناء مخلصين قادرين على مواجهة أي عدو والتصدي له بحزم وقوة وردعه، فهم أبطال قلوبهم عامرة بحب الوطن والتضحية من أجله، حاملين على أعناقهم تاريخ طويل من الأمجاد والبطولات، يجري في عروقهم أغلى اسم في الوجود هو "مصر"، ألسنتهم تردد "نعيش لمصر ونموت لمصر".

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني السياسية المصرية

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