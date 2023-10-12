الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: لا أحد يستطيع المساس بمصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التحديات والظروف صعبة على شعب مصر، قائلًا: "أنا عارف إن الظروف صعبة ومن أزمة لأزمة، ولكن ربنا بيسلم البلد من كل شر وسوء".

جاء ذلك، خلال كلمته فى حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حيث أكد أن مصر باقية وصامدة بشعب مصر ولا أحد يستطيع المساس بمصر، وقدرة مصر على تأمين نفسها وشعبها باقية وكافية.

يأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، فقد شهد الاحتفال حضور عدد كبير من قيادات الجيش والدولة، بالإضافة إلى عدد من الأهالي، الذين أبدوا إعجابهم بالاحتفال المميز، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

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