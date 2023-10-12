الرئيس السيسى: "أقول للمصريين حافظوا على بلدكم ولا تسمحوا لأحد العبث بها"

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، عن أبرز التحديات التي تواجه مصر، خلال حضوره حفل تخرج الكليات العسكرية، تزامنًا مع مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

وقال: "بالنسبة للمصريين أعرف التحديات بقالنا من 2011 والظروف صعبة ومن أزمة لأزمة لكن عزاءنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد دى من كل شر وسوء".

وأضاف: "الأمر بالنسبة إلينا مرتبط بحياة وتكلفتها، ولكن هناك فارق كبير بين تكاليف حياة وبين إهدار حياة وبين تكاليف حياة قد تكون غالية علينا وبين إهدار حياة وخراب دول، ومصر هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى صامتة وباقية وقادرة بيكم أنتم ومحدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم، لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وحماية نفسها بفضل الله كافية، وشعبها أيضا مسئول معنا على حفظ مصر وأمنها".

وتابع: "اوعوا حد يزين لكم أو يفتنكم كفاية خراب الدول الأخرى، ومبروك أبنائنا وبناتنا اللى اتخرجوا النهارده وربنا يحفظكم وتكونوا دائما قدرة وقوة لمصر".

ووجه رسالة للمصريين قائلًا: “أقول للمصريين حافظوا على بلدكم ولا تسمحوا لأحد العبث بها”.