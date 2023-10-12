الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس حاسمة بأن موقف مصر ثابت فى الدفاع عن القضية الفلسطينية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023، جاءت حاسمة بتأكيده أن موقف مصر ثابت وراسخ بشأن تأمين حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية، وأن مصر دائمًا وأبدًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس تؤكد إصرار مصر ودفاعها عن القضية الفلسطينية ورفض الاعتداء الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال عثمان، إن كلمة الرئيس السيسي عبرت عما يدور في وجدان الشعب المصري بأكمله ورفضه العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، ورفض أي تصفية القضية الفلسطينية، مثمنًا قول الرئيس: "مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ بسبب ظروف أمنية.. ولكن نزوج الفلسطينيين مختلف لأنه مرتبط بتصفية القضية من الأساس".

النائب أحمد عثمان: كلمة الرئيس حاسمة بأن موقف مصر ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية

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وتابع عضو مجلس النواب: مصر لم ولن تفرط في أي شبر من أرض مصر، وهذا ما أكده أيضًا الرئيس في كلمته، مثمنًا دعوة الرئيس كافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورًا للمسار التفاوضي، وتأكيد الرئيس السيسي أن مصر مستعدة؛ للوساطة بالتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

وشدد عثمان، على أن مصر لديها جيش قوي قادر على حماية أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن تضحيات القوات المسلحة المصرية في سبيل حماية الوطن كبيرة جدًا على مدار تاريخ مصر.

المهندس أحمد عثمان الرئيس عبد الفتاح السيسي الكليات العسكرية الشعب الفسطيني الشعب الفلسطيني

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