ختام فعاليات ورشة عمل الوصول للطاقة المستدامة بالبحر الأحمر

اختتمت محافظة البحر الاحمر، مساء اليوم، فعاليات ورشه العمل التي عقدت على مدار يومى 11 و12 اكتوبر 2023، بأحد الفنادق السياحية بالغردقة تحت عنوان «خطط الوصول للطاقه المستدامة والعمل المناخي».

جاء ذلك بمشاركة د.نجيب أمين، رئيس فريق العمل لمشروع كليما ميد من أجل المناخ في جنوب المتوسط وأسامة القعسماني خبير اول دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية بمنطقة المشرق، وبول تابت خبير تحضير خطط عمل الطاقة المستدامة والمناخ بمنطقة المشرق، بحضور اللواء ايهاب شنن مدير الادارة العامة لشئون البيئة ولفيف من مديري ادارات الديوان العام ومجالس المدن.

وتضمنت أعمال الورشة اليوم عرض تفصيلي لخطط الطاقة والمناخ والمناقشة حول المشروعات الخضراء والطاقة المستدامة والمناخية ذات الأولوية في المحافظة، كما تم عرض دليل إعداد خطط عمل الطاقة والمناخ، ومناقشة سبل تدريب فريق العمل على استخدامها وكيفيه حساب انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري، وتقييم مخاطر التغيير المناخي.

وناقشت الورشة كيفية تنسيق العمل المناخي في مصر ومواءمة المبادرات المحلية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كما قدمت الورشة دليل تمويل مشاريع المناخ والطاقة، مع مناقشة سبل تدريب فريق العمل على استخدامه وتطبيقه على المدى البعيد ودور البنوك المحلية والوزارات المعنية والتمويل الاخضر ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، والعوامل المؤدية الى تمويل اكثر فاعلية؛ مثل الهيكل التنظيمي المؤسسي والاطار الاستراتيجي والقانوني وغيرها.

وانتهت الورشة الى عدة توصيات ابرزها تكوين لجنة تنسيقية دائمة لاختيار المشروعات، واعداد الدراسات الجدوى، واختيار الكوادر البشرية ومتابعة التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المركزية، وتنميه قدرات مجموعات العمل لتشكيل فكر جديد ووضعه في الإطار القانوني، لتعزيز السياسة المناخية والاستثمار في هذا المجال.