الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تكريم خاص للدول العربية بحفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

شهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضًا لأعلام الدول العربية التي شاركت في نصر حرب أكتوبر عام 1973.

وجاء ترتيب الدول كالتالي، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجزائر، سوريا، الكويت، ليبيا، السودان، اليمن، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، العراق.

وعلى الفور وقف الحضور تعظيمًا للدول العربية، وقدموا التحية العسكرية، في مشهد مهيب يدل على الوحدة العربية.

يأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، فقد شهد الاحتفال حضور عدد كبير من قيادات الجيش والدولة، بالإضافة إلى عدد من الأهالي، الذين أبدوا إعجابهم بالاحتفال المميز، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية الكليات العسكرية الأكاديمية والكليات العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي حرب اكتوبر عام 1973

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