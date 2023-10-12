الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رقم قياسى جديد لسلاح المظلات بحفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

حفل تخرج دفعة جديدة
حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

انطلق، منذ قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شهد عرضا لفريق المظلات، والذي استخدم فيها 50 معدة من معدات الدلتا لرجال المظلات، والذي يسجل لأول مرة في سماء مصر.

استعرض فريق المظلات المكون من 50 معدة، وذلك احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر حرب أكتوبر، حيث تفاعل الحضور بالحفل مع العرض المبهر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كما تضمن العرض، فقرة القفز الحر، الذي يعتبر الأول في سماء القاهرة، والذي يضم أكثر من 36 قافزا حرا من رجال المظلات، ويعتبر سلاح المظلات من الأسلحة التي حصلت على المراكز الأولى في العديد من المحافل الدولية.

حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، فقد شهد الاحتفال حضور عدد كبير من قيادات الجيش والدولة، بالإضافة إلى عدد من الأهالي، الذين أبدوا إعجابهم بالاحتفال المميز، الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

 

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