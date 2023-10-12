الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القوات الجوية تقدم عرضًا بطائرات f16 وميج 29 أمام الرئيس السيسى

القوات الجوية تقدم
القوات الجوية تقدم عرضًا بطائرات f16

قدمت القوات الجوية عرضا بطائرات f 16  في حفل تخرج الكليات العسكرية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطائرات f16  كان لها دورها الكبير في القضاء على الإرهاب، وهي متعددة المهام ومن المقاتلات المتطورة ويعتمد عليها في تنفيذ المهام لما لها من قدرات عالية، وهي صناعة أمريكية.

وانضم للعرض طائرات الإنذار المبكر "etc" وميراج 2000، وتبعتها طائرات الرافال وهي أحدث طائرات الجيل الرابع المضافة للقوات الجوية.

انضمام طائرات ميج 29 للعرض

وشارك في العرض أيضًا طائرات ميج 29 من الجيل الرابع المتقدم، وتقوم بالاستهداف الجوي والبحري والبري.

وانضم للعرض طائرات النقل اليوشن 67، وكان إلى جانبها طائرات الرافال.

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