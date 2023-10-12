الحكم على اليوتيوبر المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكى 25 أكتوبر

حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة يوتيوبر شهير يدعى “ أ. و”، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف الفنانة منى زكى، بمناسبة مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، ونقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب، لجلسة 25 أكتوبر للحكم.

محاكمة يوتيوبر بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكي

كان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقدَّم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أ. ويتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة منى زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، ونقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب.