الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل معارضة محمود عبد الشافي صاحب مشروع "ابني بيتك" على حكم حبسه لـ19 أكتوبر

محمود عبد الشافي
محمود عبد الشافي

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري بما يجاوز المليارى جنيه، تحت مسمى مشروع "ابني بيتك"، لجلسة 19 أكتوبر.

وطلب الادعاء المدني بمبلغ 260 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.

وكانت أصدرت المحكمة  بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكا بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، ضد المتهم محمود عبد الشافي، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.

وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.

المحكمة الاقتصادية محمود عبدالشافي النصب العقاري ب ابني بيتك اقتصادية القاهرة

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