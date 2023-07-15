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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع محامية صدمتها سيارة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدائري أمام المحكمة الاقتصادية، بنطاق محافظة القاهرة وبالفحص تبين أنها محامية.

على الفور تم نقل جثمان المحامية، وتدعى أميرة جمال إلى مستشفى قصر العيني، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودهـا لكشف ملابسات الحادث وضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث.

وتبين أن المحامية كانت متوجهة إلى جلسة قضائية في المحكمة الاقتصادية، وهي محامية بالاستئناف العالي، وعضو نقابة المحامين فرع جنوب القاهرة، منطقة حلوان.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا باصطدام سيارة بمحامية أمام المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف والشرطة والخدمات المرورية إلى مكان الحادث وتبين وفاة المحامية جراء الإصابات التي لحقت بها وجرى نقلها إلى المستشفى.

الأمنية الاقتصاد الأجهزة الأمنية م الخدمات المروري الشرطة الطريق الدائري

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