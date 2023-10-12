الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 731 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

الخوذة
الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظات، اليوم الخميس، من ضبط 731 مخالفات لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

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تحرير 647 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

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تحرير 2348 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال حملات مرورية

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من سحب 2651 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات: (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس).

قائدي الدراجات النارية ارتداء الخوذة عدم إرتداء الخوذة مخالفات وزارة الداخلية

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