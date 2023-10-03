تحرير 647 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

شنت وزارة الداخلية، حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 647 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

حملات موسعة في الشوارع والميادين

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة في الشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية؛ لرصد المخالفين.

كما جاء انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول الطلاب إلى المدارس والمواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.