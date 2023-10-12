الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى دخل منطقة المجهول

الفلسطينيون
الفلسطينيون

تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة اليوم الخميس، مع استمرار الطائرات الإسرائيلية في قصف القطاع المكتظ بالسكان ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية مؤخرًا، في حين شكّلت الحكومة الإسرائيلية حكومة حرب طوارئ وأمرت المستشفيات بالاستعداد لتصعيد متوقع للعنف.

طوفان الأقصى

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الصراع المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين دخل إلى منطقة مجهولة هذا الأسبوع بعد أن تعرضت إسرائيل لأسوأ هجوم منذ سنوات.

وتابعت أن إسرائيل كثّفت هجومها على غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، بما في ذلك مئات النساء والأطفال.

txt

تقارير عالمية: غزة فى حالة خراب.. والفلسطينيون فى حصار مستمر منذ 16 عامًا

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إصابة وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ما أدى إلى تدمير المباني وتحويل شوارع بأكملها إلى أنقاض ومحاصرة السكان، وفرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه والوقود.

ونزح أكثر من 330 ألف شخص في غزة، بحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في وقت مبكر من يوم الخميس.

وقال رئيس سلطة الكهرباء في غزة جلال إسماعيل، إن محطة الكهرباء الوحيدة في غزة توقفت عن العمل يوم الأربعاء بعد نفاد الوقود.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أنه من المتوقع أن ينفد الوقود في المستشفيات يوم الخميس، مما سيؤدي إلى أوضاع كارثية.

سيناريوهات التصعيد الهائلة

وأفادت الشبكة بأنه ردًا على طوفان الأقصى، حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي بالقرب من حدود غزة، وفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، وهي تعبئة ضخمة بالنظر إلى عدد سكان البلاد البالغ 9 ملايين نسمة.

وتابعت أنه منذ صباح اليوم الخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يواصل ضربات واسعة النطاق على أهداف تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، مع تزايد التكهنات بتوغل بري محتمل في غزة.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس: "أعدادهم 300 ألف في ألوية مختلفة، لقد أرسلنا قوات المشاة والجنود المدرعة وسلاح المدفعية والعديد من الجنود الآخرين من الاحتياط"، مضيفًا: "إنهم الآن قريبون من قطاع غزة، ويستعدون لتنفيذ المهمة التي تم تكليفهم بها".

غزة أشلاء كابوس الازمة الإسرائيلية الحكومة

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

بعد قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع.. سعر الأرز في منافذ التموين

بلينكن: "لم آت إلى تل أبيب كوزير خارجية وإنما كيهودى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى