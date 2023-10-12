وزير الداخلية يوافق لـ84 مصريا على التجنس بجنسيات أجنبية

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية، في عددها اليوم رقم 226، قرار وزير الداخلية، رقم 1811 لسنة 2023 بشأن الإذن لـ 84 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزير الداخلية يوافق لـ84 مواطنا على التجنس بجنسيات أجنبية

وجاء قرار الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

المادة الأولى: يُؤذن لكل الـ84 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة احتفاظهم بالجنسية المصرية.