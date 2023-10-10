السماح لـ80 مواطنا التجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الوقائع الرسمية 4 قرارات لـ وزارة الداخلية بشان الإذن لـ80 من المدرجة أسماؤهم بالبيانات المرفقة التجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظ 40 منهم بالجنسية المصرية و40 يحتفظون بالجنسية المصرية.

ونص القــرارالاول ويحمل رقـم 1771 لسنة2023وينص على الاذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ ماجد السيد محمد حسن، وآخرهم السيد/ كريم أشرف عبد الله جاد الكريم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص قراروزارة الداخلية قــرار رقـم 1771 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

قـــــــرر: ( المادة الأولى ) يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ ماجد السيد محمد حسن، وآخرهم السيد/ كريم أشرف عبد الله جاد الكريم) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. تحريرًا فى 12/9/2023 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء )

بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها 1 السيد/ ماجد السيد محمد حسن القاهرة 25/4/1983 الألمانية 2 السيد/ محمد السيد محمد السيد القاهرة 21/12/1982 « 3 السيد/ شريف عبد السميع إبراهيم هندى القاهرة 4/12/1968 « 4 السيد/ أيمن السيد عبد الخالق الحلبى الدقهلية 4/3/1974 « 5 السيد/ السيد منصور السيد أحمد شبانة الدقهلية 2/8/1958 « 6 السيد/ عمرو عماد إسماعيل فاضل الدقهلية 1/9/1990 « 7 السيد/ أحمد لؤى على حسن على أسيوط 24/11/1984 « 8 الطفل/ آدهم على محمد محمد الحفنى شلبى ألمانيا 21/2/2012 « 9 السيدة/ شيماء محمد أحمد حسين سليم الإسماعيلية 1/10/2003 « 10 السيدة/ ندى هشام عبد الجواد موسى الجيزة 2/9/1992 « 11 السيدة/ ياسمينة عزت إبراهيم إبراهيم عليوة القاهرة 27/9/1983 النمساوية 12 السيدة/ شيماء كمال السيد محمد القاهرة 26/3/1986 « 13 السيدة/ رحمة محمد عبد الغفار إسماعيل النمسا 27/6/2003 « 14 السيدة/ ياسمين خالد عبد الجليل الغزولى البحيرة 10/6/2004 « 15 السيد/ محمد عبد الراضى محمد عبد الحق الجيزة 27/3/1961 « 16 السيد/ محمد ماهر محمد بن عفيف السعودية 7/6/2006 السعودية 17 السيدة/ لارا محمد وليد حسنى الملكة سوريا 23/2/1981 الهولندية 18 السيدة/ غدير حسن محمد عمر طعيمة المنوفية 27/9/1992 « 19 السيد/ يحيى مسعد سيد أحمد محمد اللبودى كفر الشيخ 4/7/2002 الأمريكية 20 السيد/ كريم أشرف عبد الله جاد الكريم الإسكندرية 6/10/1995 اليابانية

وتضمن القرار الثانى لوزارة الداخلية رقـم 1747 لسنة 2023 يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد أمين محمد نصار، وآخرهم السيد/ أحمد محمد أشرف محمد مكى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها 1 السيد/ محمد أمين محمد نصار الجيزة 22/5/1984 الألمانية 2 السيد/ محمد أحمد مصطفى بكر الجيزة 26/2/1992 « 3 السيد/ سمير لحظى عطية داود أسيوط 20/8/1985 « 4 السيد/ مينا رفعت شوقى ميخائيل صالح سوهاج 30/10/1990 « 5 السيد/ محمد عبد الحافظ زكى عبد الرحيم السعودية 28/12/1980 « 6 السيد/ هانى حسين يسرى عبد المنعم فؤاد الجزائر 6/12/1979 « 7 السيد/ أحمد محمد الغريب إبراهيم محمد السطوحى السويس 1/8/1990 « 8 السيد/ محمد عبد العزيز إبراهيم موسى القاهرة 5/2/1981 « 9 السيدة/ ندين محمد محمود عبد الله محمد القاهرة 16/9/1994 « 10 السيدة/ إيناس صلاح الدين محمد صالح القاهرة 12/3/1979 « 11 السيدة/ ميرولا هانى سلامة حليم القاهرة 21/8/2005 « 12 السيدة/ مروة فؤاد محمد رضوان القاهرة 24/3/1975 « 13 السيدة/ آية طارق أحمد عبد المنعم السعودية 9/9/1990 « 14 السيدة/ مى سيد عزوز محمد أبو زيد القاهرة 8/5/1994 اليابانية 15 السيدة/ أمينة بلال كمال الديب المنوفية 3/3/1993 النمساوية 16 السيدة/ ناردين عبيد جاد الله عوض المنيا 1/10/1989 « 17 السيدة/ يمنى خالد عبد الجليل مبارك الغزولى البحيرة 29/7/2006 « 18 السيدة/ حياة فتحى محمد أحمد الفيل البحيرة 15/6/1980 « 19 السيد/ فكتور يوسف عطية إبراهيم البحيرة 16/2/1981 « 20 السيد/ جوزيف كمال دانيال يوسف السويس 3/5/1985 « 21 السيد/ أحمد محمد أشرف محمد مكى البحيرة 5/11/1986 الهولندية

ونص القرار الثالث وزارة الداخلية قــرار رقـم 1745 لسنة 2023 يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حسين خليل باشا خليل، وآخرهم السيد/ السيد جمال الدين محمد زيدان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن قرار وزارة الداخلية قــرار رقـم 1745 لسنة 2023 وزير الداخلية قـــــــرر: ( المادة الأولى ) يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حسين خليل باشا خليل، وآخرهم السيد/ السيد جمال الدين محمد زيدان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. تحريرًا فى 11/9/2023 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها 1 السيد/ حسين خليل باشا خليل أسوان 10/11/2002 الأمريكية 2 السيد/ حسام محمد عبد العزيز نجيدة الشرقية 15/4/1980 « 3 السيد/ مصطفى محمد عبد الحميد مصطفى الطحان البحيرة 25/8/2003 « 4 السيد/ فيراس ياسر أحمد عبد الوهاب منصور أمريكا 18/7/2003 « 5 السيد/ يوسف علاء رمضان عبد الفتاح إبراهيم أمريكا 26/2/2001 « 6 السيد/ عمرو هانى شافعى مصطفى صبحى أمريكا 21/3/2003 « 7 السيد/ عمر حسين أحمد حسين القاهرة 11/2/1997 « 8 الطفل/ على إسلام أحمد المرشدى أمريكا 14/1/2011 « 9 السيد/ أبو بكر محمد عبد الفتاح موسى حسن القاهرة 7/10/2004 الكندية 10 السيد/ محمود أحمد عبد الفتاح عبد الرسول القاهرة 28/4/1983 « 11 السيد/ إسماعيل مصطفى عبد المعبود عبد السلام عزب الجيزة 9/8/2004 « 12 السيد/ حسين أحمد حسين إبراهيم حسين الجيزة 5/12/2001 « 13 السيد/ إسلام عصام الدين عبد الحليم مصطفى الجيزة 14/7/1978 البريطانية 14 الطفل/ محمد عمار أحمد العارف سوريا 27/9/2010 التركية 15 الطفلة/ لوجين عمار أحمد العارف الجيزة 7/1/2014 « 16 السيدة/ مرام محمد فريد الهوارى الجيزة 17/12/2003 « 17 السيد/ السيد محمد عبد الحميد أحمد الصباغ كفر الشيخ 12/12/1982 الأسترالية 18 السيد/ عبد المنعم على عبد المنعم العنانى الغربية 5/5/1998 الإيطالية 19 السيد/ حسن محمد فيصل عبد الحافظ القاضى القاهرة 3/9/2006 سانت كيتس أند نيفس 20 السيد/ السيد جمال الدين محمد زيدان دمياط 9/11/1998 الروسية

ونص القرار الرابع لوزارة الداخلية قــرار رقـم 1746 لسنة 2023يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد متولى محمد محمد، وآخرهم السيد/ وليد حسام الدين محمد مصطفى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.قـــــــرر: ( المادة الأولى ) يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد متولى محمد محمد، وآخرهم السيد/ وليد حسام الدين محمد مصطفى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. تحريرًا فى 11/9/2023 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها 1 السيد/ محمد متولى محمد محمد القاهرة 26/12/1971 البريطانية 2 السيد/ شريف محمود جلال عبد الغفار سوهاج 21/8/2003 « 3 السيدة/ نهى حسين رشدى عبد المجيد مجدى محمد الإسكندرية 12/10/1982 « 4 السيدة/ نفيسة عمار أحمد العارف سوريا 25/2/2006 التركية 5 السيد/ محمد هشام محمد محمد خيرى يوسف الغايش البحرين 25/11/2002 البحرينية 6 السيد/ يحى عزت محمد محمد سلامة الشاذلى الشرقية 19/7/1992 الهولندية 7 السيد/ وليد فوزى عبد الخالق عبد الواحد المنوفية 20/10/1975 الإيطالية 8 السيد/ مروان أحمد مجدى محمد يوسف إيطاليا 13/7/2002 « 9 السيد/ مارك عادل لطفى شحاتة الإسكندرية 23/5/2003 الكندية 10 السيد/ مصطفى عمرو مصطفى جميل برتو كندا 23/6/2005 « 11 السيد/ مايكل إبراهيم بطرس سمير ميخائيل إبراهيم القاهرة 9/6/2005 « 12 السيد/ يوسف هشام محمد مدحت يوسف الفار القاهرة 1/5/2004 المجرية 13 السيد/ مصطفى وجيه عبده عبد الحليم محمد الجيزة 26/2/2002 الفرنسية 14 السيد/ عمرو وائل محمد محمد الشماع الإسكندرية 21/5/2002 « 15 السيد/ نور محمد أحمد محمد الطير الإسكندرية 1/6/2000 الأمريكية 16 السيد/ كريم محمد رياض حافظ محمود سلامة بربخ القاهرة 23/7/2004 « 17 السيد/ هادى عبده شعبان عبده عزب كفر الشيخ 1/1/1997 « 18 السيد/ بيشوى عادل مكسى يعقوب مكسيموس أمريكا 25/9/2000 « 19 الطفل/ يوسف أحمد محمد حسن على أمريكا 25/9/2015 « 20 الطفل/ عصام حسام الدين محمد مصطفى اليونان 9/9/2010 اليونانية 21 السيد/ وليد حسام الدين محمد مصطفى اليونان 30/11/2005