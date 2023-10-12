فعال.. رابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2023 بالخطوات

رابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر ٢٠٢٣.. من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وترتفع عمليات البحث على محرك “جوجل” في كافة محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر ٢٠٢٣، وذلك عقب إعلان جامعة الأزهر الشريف عن رابط التحويل ما بين كليات الأزهر للعام الدراسي القادم في تنسيق 2023-2024 وخطوات التحويلات من كلية لأخرى.

رابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2023

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين وطلاب الشهادة الأزهرية، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا عبر محركات الإنترنت للحصول على رابط نتيجه التحويل بين كليات الأزهر ٢٠٢٣ وخطوات التقديم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

نتيجة التحويل بين كليات الأزهر 2023

يستطيع الأن الطلاب الدخول عبر رابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر ٢٠٢٣ والتقديم في التنسيق مع مراعاة شرط التوزيع الجغرافي والتقدير أثناء التحويلات، حيث قال رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، إن الطلبة والطالبات الذين لم يتمكنوا من التقديم في التنسيق خلال الفترة الماضية يمكنهم أن يسجلوا رغباتهم في هذه الأيام في كليات الأزهر ٢٠٢٣، وسيكون التحويل من خلال الرابط التالي من هنا.

خطوات التحويل بين كليات الأزهر ٢٠٢٣ إلكترونيًا

يستطيع الآن أولياء الأمور وطلاب الشهادة الأزهرية تتبع خطوات التحويل بين كليات الأزهر ٢٠٢٣ إلكترونيًا في السطور التالية:

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1 - في البداية يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على الرابط الإلكتروني وهو رابط نتيجة التحويل بين كليات الأزهر ٢٠٢٣ : اضغط هنا.

2 - ثم يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

3 - ثم يقوم بكتابة كود التنسيق.

4 - ثم ادخل الرمز التأكيدي الظاهر أمامك.

5 - اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

6 - وفي المرحلة التالية سيقوم الطالب بالدخول على هذا الرابط لاستكمال البيانات المطلوبة اضغط هنا.

7 - ثم ستقوم بطباعة طلب الالتحاق.

8 - ثم ستتأكد من سداد مصاريف الكلية عبر خدمة فوري من خلال كود رقم: 645‏.

9 - وفي الخطوة الأخيرة يجب التوجه إلى الكلية لتقديم الملف كاملًا.