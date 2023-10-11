الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لبيعها.. تفاصيل حبس المتهمين بسرقة السيارات ببدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الأربعاء، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع.


كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

 

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حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بمنطقة الزيتون


وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابهم واقعتين سرقة السيارات بهدف تفكيكها وبيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.


كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بسرقة سيارته الخاصة وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الشروق وبدر سرقة السيارات المتهمين قسم شرطة بدر الإجراءات القانونية

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