اعترافات المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة الجديدة

ننشر اعترافات المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تشغيل أموالهم في العقارات بالقاهرة الجديدة أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة بارتكابهم وقائع النصب والاحتيال.

أقر المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تشغيل أموالهم في العقارات، بارتكابهم جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بغرض أخذ أموالهم والتربح والكسب الغير مشروع منها.



كما أقروا بأنهم تمكنوا للنصب على خمسة أشخاص ووعدوهم بإعطائهم مكاسب ربع سنوية حتى يتمكنوا من الحصول منهم على أموالهم.

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بغرض تشغيل أموالهم فى العقارات لمحكمة الجنايات.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم الشرطة بالتجمع تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل ٤ أشخاص تمكنوا من الحصول على أموالهم بغرض تشغيلها فى مجال العقارات، وذلك بأرباح ربع سنوية وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.