إحالة المتهمين بالنصب على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم فى العقارات للجنايات

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بغرض تشغيل أموالهم فى العقارات لمحكمة الجنايات.

تفاصيل ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين بغرض التربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم الشرطة بالتجمع تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من قبل ٤ أشخاص تمكنوا من الحصول على أموالهم بغرض تشغيلها فى مجال العقارات، وذلك بأرباح ربع سنوية وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.