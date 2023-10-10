الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أوهمهم بحجز شقق.. إحالة صاحب شركة للمحاكمة لاتهامه بالنصب

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة صاحب شركة عقارات للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة حجز شقق سكنية لهم.

قررت النيابة العامة بالجيزة  في وقت سابق حبس المتهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

txt

إحالة متهم بسرقة شقة فى السلام للجنايات

txt

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة النصب على المواطنين بتغير العملات الأجنبية لـ15 أكتوبر

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عدد من الأشخاص، اتهموا فيه صاحب شركة بالنصب عليهم، فى منطقة إمبابة، وذكروا أنه استولى منهم على مبالغ مالية، بحجة حجز شقق سكنية لهم، إلا أنه احتال عليهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

النصب حجز شقق سكنية شقق سكنية النيابة العامة صاحب شركة

الأكثر قراءة

نزوح مليون إسرائيلى من الشمال خوفًا من فتح جبهات صراع ثانية

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

غدًا.. الموعد النهائى للكشف الطبى لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نزوح مليون إسرائيلى من الشمال خوفًا من فتح جبهات صراع ثانية

متحدث الجيش الإسرائيلى: نؤكد أنه لا يوجد أى دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان غزة نحو مصر

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر