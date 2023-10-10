إحالة متهم بسرقة شقة فى السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام، بإحالة متهم بسرقة شقة سكنية في مدينة السلام، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته.

المتهم اعترف أمام النيابة بأنه كان ينفذ بعض أعمال الصيانة في الشقة محل البلاغ، واستغل انشغال صاحب الشقة ونجح في سرقة بعض المشغولات الذهبية منها وفر هاربا.

وتمكنت وحدة المباحث بقسم السلام من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بسرقة شقة سكنية في مدينة السلام، مستغلا إجراء بعض الأعمال لصاحب الشقة، فتمكن من سرقة المسروقات بأسلوب المغافلة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.