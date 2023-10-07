لشراء مواد مخدرة.. حبس المتهم بسرقة المواطنين بالإكراه بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم السبت حبس المتهم بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم

تفاصيل ضبط المتهم بسرقة المواطنين بالإكراه

أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بارتكابه وقائع سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض ليتمكن من شراء مواد مخدرة للتعاطي.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد أحد الأشخاص وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.