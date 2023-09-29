الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط بائع خردة سرق قطع حديدية أعلى أحد المحاور بالجيزة

المتهم
المتهم

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "تيك توك" تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة قطع حديدية أعلى أحد المحاور بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة قطع حديدية أعلى أحد المحاور بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

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أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل خردة  له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات بمنزله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن تداول مقطع فيديو جهود أجهزة وزارة الداخلية تيك توك سرقة قطع حديدية قسم شرطة بولاق الدكرور عامل خردة

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