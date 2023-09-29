الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالتعدى على مالك محل فى المحلة لرفضه دفع إتاوة

ملثم
ملثم

نجحت الأجهزة المختصة في كشف تفاصيل عدة تعليقات مدعومة بمقاطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمنت قيام بعض الأشخاص "ملثمين" بالتعدى على مالك أحد المحال بمدينة المحلة الكبرى بالغربية بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابات به لرفضه إعطائهم مبلغا ماليا بدون وجه حق على سبيل الإتاوة.

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بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالغربية من (مالك مصنع ملابس) بقيام (4 أشخاص "ملثمين") بالتعدى على زوج نجلته (مالك ورشة) حال عودته لمحل سكنه مُستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بجروح قطعية، بتحريض من (مالك محل ملابس) وذلك بسبب خلافات مع المجنى عليه على قطعة أرض.

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 أمكن تحديدهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم (طبنجة وعدد من طلقات، 2 خزينة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

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