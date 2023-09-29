الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمخزن بالقاهرة

مستلزمات طبية
مستلزمات طبية

تمكنت الداخلية من ضبط (صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على (126 زجاجة حمض مثبت أشعة- 210 زجاجات حمض مظهر أشعة- 202 جركن حمض مثبت أشعة-  750 برطمان بودرة للأشعة "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها").

وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

صاحب مخزن مستلزمات طبية منتهية الصلاحية مجهولة المصدر أرباح غير مشروعة صاحب مصنع حلوى المولد

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