رفضت مساعدته.. القبض على متهم بإلقاء القمامة على سيارة سيدة بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات "تيك توك" يتضمن تضرر مواطنة من أحد الأشخاص لقيامه بإلقاء مخلفات على سيارتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 25 سبتمبر، تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من مواطنة تتضرر من عاطل لقيامه بإلقاء مخلفات على سيارتها حال توقفها أمام العقار محل سكنها، انتقامًا منها بعد رفضها تقديم المساعدات المالية له.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه للضغط على المذكورة للإستمرار فى تقديم المساعدات له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 8 آلاف مطبوع تجارى لمنتجات دوائية دون ترخيص

من ناحية أخرى، نجحت وزارة الداخلية في ضبط 8000 مطبوع تجارى "عبوات كرتونية" خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالجيزة.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام "مالك مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة" بطباعة العديد من المطبوعات التجارية "عبوات كرتونية" خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط "المدير المسئول" وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط "8000 مطبوع تجارى (عبوات كرتونية) خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون".

بمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.