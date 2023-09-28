الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 8 آلاف مطبوع تجاري لمنتجات دوائية دون ترخيص

جريدة الدستور

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 8000 مطبوع تجارى "عبوات كرتونية" خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالجيزة.

يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية (عبوات كرتونية) خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

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ضبط 29 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح داخل مطبعة في كفر الشيخ

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (8000 مطبوع تجارى "عبوات كرتونية" خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية بدون تصريح بالمخالفة للقانون).

بمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

8 آلاف مطبوع تجارى دون ترخيص منتجات دوائية الداخلية

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