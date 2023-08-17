الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 18 ألف كتاب تعليمي دون تصريح داخل مطبعة في كرداسة

كتاب تعليمي
كتاب تعليمي

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 18 ألف كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون تفويض أو تصريح داخل مطبعة بالجيزة بالمخالفة للقانون.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ودون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش في حضوره تم العثور على (18000 نسخة من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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